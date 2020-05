Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС

По данным NASA, сближение корабля с МКС началось за два часа до стыковки. Сама стыковка состоялась в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 мск). Переходные люки планируют открыть через два с половиной часа — в 19:45 мск.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR