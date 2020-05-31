Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС

https://static.news.ru/photo/d85ff73a-a34c-11ea-8a10-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции с опережением графика. Прямая трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, сближение корабля с МКС началось за два часа до стыковки. Сама стыковка состоялась в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 мск). Переходные люки планируют открыть через два с половиной часа — в 19:45 мск.

Как писал NEWS.ru, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал 30 мая. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём. Изобретатель отметил, что успешный запуск Crew Dragon — это «первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу». После критики об испытаниях прототипов Starship он сообщил, что компания учится на каждом тесте и это помогает ей двигаться вперёд.