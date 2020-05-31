Экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon

Астронавты, работающие на Международной космической станции открыли люк и установили контакт с экипажем пристыкованного частного корабля Crew Dragon. Прямую трансляцию
30 мая Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Это первый испытательный пилотируемый полёт корабля. На борту находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
С МКС корабль стыковался в обычном режиме в воскресенье в 17.17 мск.
Командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека после завершения выравнивания давления.
Как писал NEWS.ru, полёт корабля Crew Dragon стал одной из важнейших вех в современной истории американской космонавтики.
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