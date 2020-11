Зимняя кампания в Карабахе сулит Армении неприятные сюрпризы Ереван может потерять контроль над Шушей даже при затягивании боевых действий

News.ru https://news.ru/public/desktop/images/logo/logo.png

16:22, 05 ноября 2020 325

Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com