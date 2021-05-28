Жёсткие переговоры: цена на нефть не даёт покоя Путину и Лукашенко

Владимир Путин встречается с Александром Лукашенко в Сочи 28 мая. О деталях переговоров известно мало, а пресс-конференция после них не запланирована. Но о главных темах сочинской встречи несложно догадаться. После инцидента с вынужденной посадкой самолёта Ryanair Минск столкнулся с жёсткими европейскими санкциями, и это только первый этап экономического давления на республику. Эксперты считают, что следующие пакеты санкций могут затронуть нефтеперерабатывающую отрасль Белоруссии, которая не выживет без российской помощи. Причём для спасения белорусских НПЗ Москве придётся задействовать нестандартные схемы.

Тема нефтяных поставок остаётся одной из самых острых в российско-белорусских отношениях. Лукашенко неоднократно пытался добиться выгодных цен на российскую нефть для белорусских НПЗ, в том числе подключая шантаж. В 2019 году белорусский президент угрожал забрать две нитки нефтепровода «Дружба» и закупать нефть через Польшу и Прибалтику, намекал на то, что его страна может полностью перейти на энергоносители из США и ОАЭ. Вашингтон со своей стороны активно использовал двойную игру Лукашенко, чтобы отдалить республику от России. В частности, в феврале 2020 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью.

Конец «медовому месяцу» в отношениях Лукашенко с Западом положили массовые протесты и их жестокое подавление в августе 2020 года. Вместо обещанных поставок нефти США в апреле 2021 года ввели санкции против Новополоцкого НПЗ («Нафтан»). С 3 июня компании, сотрудничающие с ним, столкнутся со вторичными американскими санкциями.

unsplash.com

Это вынудило компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» сократить поставки на Новополоцкий НПЗ уже в мае, что в свою очередь серьёзно повлияло на работу предприятия. Между тем санкции против него вводились до инцидента с самолётом Ryanair. Вполне вероятно, что подобные меры в скором времени распространятся на другие белорусские НПЗ, подкосив целую отрасль.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил в разговоре с NEWS.ru, что тема спасения белорусских нефтеперерабатывающих предприятий занимает важное место на переговорах Путина и Лукашенко. Одним из вариантов выхода из ситуации с Новополоцким НПЗ он видит поставки нефти через небольшие российские компании, которые не играют на мировом рынке и, следовательно, могут не опасаться санкций. Подобная схема для обхода санкций уже применялась в Крыму.

Ещё одной проблемой могут стать ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов: в знак протеста против инцидента с самолётом Ryanair Европа и США могут отказаться покупать одну из главных статей белорусской заграничной торговли. В таком случае поставки через Россию станут единственным выходом.

По всей видимости, все белорусские нефтепродукты будут экспортироваться через Россию. Частично это уже происходит. Россия по политическим мотивам не будет отказываться от их покупки. Для нас это теперь дело принципа — поддержать собратьев по несчастью. Вопрос в условиях подобной торговли. Каждая сторона будет пытаться использовать ситуацию в свою пользу. Россия будет говорить: смотрите, это дополнительные риски, дополнительные издержки, поэтому давайте скидку на свои нефтепродукты. А белорусы будут говорить: теперь вы не можете отказать нам в поставках нефти, поэтому давайте скидку на неё. Провал попыток договориться будет преподноситься как прогиб России под санкции США и Европы. Поэтому, я думаю, будут весьма жёсткие переговоры по поводу условий торговли. От результатов встречи Путина и Лукашенко будет очень многое зависеть. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Провал переговоров по нефтеторговле грозит остановкой одного из белорусских НПЗ, предупреждает Игорь Юшков. Без выгодных условий со стороны России у Белоруссии пропадёт возможность производить нефтепродукты на экспорт, и её НПЗ будут работать только на внутренний рынок.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитальным решением санкционной проблемы могла бы стать продажа белорусских НПЗ российским нефтяным компаниям, которые не находятся под санкциями. В таком случае они могли бы как поставлять нефть на эти предприятия, так и продавать их продукцию за рубеж. Однако Лукашенко, по мнению Игоря Юшкова, не пойдёт на такой шаг.

Белорусское руководство много лет пугает своё население тем, что в России есть олигархи, они захватили там все предприятия, а теперь хотят заграбастать ещё и белорусские, — замечает аналитик. — И электорат Лукашенко не поймёт, если он возьмёт и продаст белорусские НПЗ пусть даже государственным нефтегазовым компаниям из России.

Переработка российской нефти обеспечивает около 19% поступлений в бюджет Белоруссии. При этом около половины продукции идёт на экспорт. Из-за западных санкций страна уже лишилась доходов от авиатранзита: «Белаэронавигация» ежегодно обогащала бюджет на $70 млн. В целом же транспортная сфера отвечает за 7% бюджета республики.

Подобная ситуация ещё больше увеличивает зависимость Белоруссии от российских кредитов и по логике должна сделать руководство республики более сговорчивым. Но Лукашенко уже неоднократно доказывал способность не идти на уступки даже в самом невыгодном положении.