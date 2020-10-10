Жители Минска встают в цепи солидарности

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В Минске продолжаются акции протеста против белорусского президента Александра Лукашенко. Люди с бело-красно-белыми флагами выстраиваются в цепи солидарности вдоль дорог.

Весь день в центре столицы происходили жёсткие задержания с использованием спецсредств, в том числе светошумовых гранат, перцового газа и водомётов. В результате впервые с начала протестов активисты не смогли провести традиционный воскресный марш, передаёт корреспондент ТАСС.

Люди собирались в разных частях города, шли колоннами, но силовики рассеивали их. Наиболее жёсткие стычки происходили у станции метро «Пушкинская», где несколько тысяч человек смогли собраться в колонну. В результате их разогнали, многих задержали.

Как писал NEWS.ru, в ходе акций по всей стране силовики задержали больше 300 человек. Среди них 43 журналиста, в том числе сотрудники российского государственного агентства ТАСС.