Число задержанных на акциях в Белоруссии превысило 300 человек

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Силовики задержали больше 300 человек на акциях в Белоруссии. Большинство задержаний произошло в Минске, также людей забирали на протестах в Бресте, Гомеле, Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гродно, Молодчено и Могилёве.

По данным на 20:00, число отправленных под стражу активистов составило 306 человек, следует из данных правозащитного центра «Весна». Среди них 43 журналиста, в том числе сотрудники российского государственного агентства ТАСС. Также силовики увели одного несовершеннолетнего.

Ранее, как писал NEWS.ru, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщала о задержании более 20 сотрудников СМИ, которые занимались освещением протестов в стране.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.