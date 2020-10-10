ГП Азербайджана: мирный житель погиб в Карабахе в день прекращения огня

https://static.news.ru/photo/b6d639b0-0b27-11eb-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о гибели мирного жителя после артиллерийского обстрела Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе в день прекращения огня.

Сегодня примерно в 19:00 армянскими вооружёнными силами тяжёлому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты сёла Чеменли и Зангишали Агдамского района. В результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли Гусейнов Гюндюз Тариел-оглы 1974-го года рождения, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (Ведение агрессивной войны), 116 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооружённых конфликтов), 120.2.1 (Умышленное убийство, совершённое преступной организацией или сообществом) и другим статьям УК Азербайджана.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские войска нарушают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и обстреливают населённые пункты на линии соприкосновения. В частности, в ведомстве сообщили об обстреле силами противника городов Тертер и Агдам.

В результате состоявшихся в Москве консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Баку и Ереван договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.