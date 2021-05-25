«Упакуйте»: Жириновский рассказал, как стоило задерживать основателя NEXTA

https://static.news.ru/photo/f3072fce-bd43-11eb-b128-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: ldpr/vk.com

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в разговоре с журналистами осудил способ ареста белорусскими силовиками основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Его слова передаёт «Интерфакс».

По словам политика, очевидно, что посадка самолёта после фейкового сообщения о минировании возмутила людей.

Зачем таким способом пытаться арестовать какого-то мальчишку? — вопрошает лидер ЛДПР.

Затем Жириновский решил рассказать, как именно белорусским спецслужбам стоило арестовывать журналиста. По его мнению, операцию следовало провести либо в Афинах, откуда Протасевич вылетал, либо в Вильнюсе — пункте его назначения.

Тихо, спокойненько упакуйте, увезите, — посоветовал политик и добавил , что журналист действительно заслуживает уголовного наказания.

23 мая Протасевич летел самолётом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что борт может быть заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Минска, при этом лайнер сопроводил истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После посадки самолёта Протасевича задержали.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с журналистами ответил на вопрос о возможном избиении арестованного в Белоруссии журналиста. Он заявил, что для оценки ситуации необходимо знать, как молодой человек выглядел до задержания.