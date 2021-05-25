Соловьёв высказался о возможном избиении Протасевича в СИЗО

https://static.news.ru/photo/5db4cd74-bd42-11eb-b14b-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал возможное избиение арестованного в Белоруссии основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он заявил, что для оценки ситуации необходимо знать, как молодой человек выглядел до задержания, передаёт URA.RU.

Ранее в Сети появилась видеозапись, сделанная белорусскими силовиками. На кадрах журналист со странными следами в области лба и носа говорит, что в изоляторе к нему относятся в рамках закона. Однако отец редактора Дмитрий Протасевич уверен, что сына, скорее всего, избивали.

Соловьёв рассказал, как узнать, били Протасевича или нет.

Для этой цели надо видеть его состояние до того момента, как его приняли правоохранители, — подчеркнул ведущий.

23 мая Протасевич летел самолётом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что борт может быть заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Минска, при этом лайнер сопроводил истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После посадки Протасевича задержали.

Позднее мать Протасевича рассказала, что её сын находится в больнице в критическом состоянии.