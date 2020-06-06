Зеленский заявил о незаменимости Авакова

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что понимает мотивы протестующих, требующих отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, но при этом оговорился, что сейчас альтернативы главе МВД нет.
Как
Я понимаю, из-за чего протесты. Я честно и откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести до конца и наполовину его не бросать, — сказал президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что глава МВД должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении Авакова. Свои подписи под документом поставили 55 парламентариев, среди них депутаты партии «Голос» и пропрезидентской партии «Слуга народа». 5 июня у здания Рады собрались протестующие, требующие отставки министра внутренних дел.
Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. В преступлении подозревают пятерых человек, некоторые из них — ветераны боевых действий на востоке Украины.
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