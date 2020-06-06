Зеленский заявил о незаменимости Авакова

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что понимает мотивы протестующих, требующих отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, но при этом оговорился, что сейчас альтернативы главе МВД нет.

Как передаёт РИА Новости, Зеленский высказался об Авакове в ходе неформальной встречи с журналистами.

Я понимаю, из-за чего протесты. Я честно и откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести до конца и наполовину его не бросать, — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что глава МВД должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении Авакова. Свои подписи под документом поставили 55 парламентариев, среди них депутаты партии «Голос» и пропрезидентской партии «Слуга народа». 5 июня у здания Рады собрались протестующие, требующие отставки министра внутренних дел.

Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. В преступлении подозревают пятерых человек, некоторые из них — ветераны боевых действий на востоке Украины.