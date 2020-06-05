В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Свои подписи под документом поставили 55 парламентариев, среди них депутаты партии «Голос» и пропрезидентской партии «Слуга народа».
Голоса за отставку Арсена Авакова в Раде начали собирать 2 июня.
Как
По словам депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, парламент «по собственной инициативе может инициировать увольнение любого члена правительства», «даже если речь идёт о таком мощном представителе кабинета министров, как министр внутренних дел».
Аваков был назначен министром внутренних дел в феврале 2014 года. После прихода к власти Владимира Зеленского он сохранил свою должность и продолжил работу даже после отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года.
Ранее министр заявил, что украинцам не следует опасаться государственного переворота. По его словам, у страны «хороший президент, и премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек». Глава МВД назвал идиотами тех, кто предполагает, что он метит в кресло главы государства, сообщает NEWS.ru.
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