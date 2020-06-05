В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова

https://static.news.ru/photo/7049d4aa-a73d-11ea-86dc-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: avlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Свои подписи под документом поставили 55 парламентариев, среди них депутаты партии «Голос» и пропрезидентской партии «Слуга народа».

Голоса за отставку Арсена Авакова в Раде начали собирать 2 июня.

Как сообщает ТАСС, парламентское большинство не планирует поддерживать такую инициативу, и, вероятнее всего, министр, продолжит пребывать на своем посту.

По словам депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, парламент «по собственной инициативе может инициировать увольнение любого члена правительства», «даже если речь идёт о таком мощном представителе кабинета министров, как министр внутренних дел».

Аваков был назначен министром внутренних дел в феврале 2014 года. После прихода к власти Владимира Зеленского он сохранил свою должность и продолжил работу даже после отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года.

Ранее министр заявил, что украинцам не следует опасаться государственного переворота. По его словам, у страны «хороший президент, и премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек». Глава МВД назвал идиотами тех, кто предполагает, что он метит в кресло главы государства, сообщает NEWS.ru.