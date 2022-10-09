Здравствуйте, мы из Брюсселя! ЕС стал очень активен в Закавказье Российское влияние в Закавказье находится под давлением Запада

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/TASS

Первый саммит Европейского политического сообщества в Праге

В ноябре 2020 года Россия усадила Армению и Азербайджан за стол переговоров, чтобы подписать соглашение о прекращении боевых действий. Тогда единственной силой, которой было разрешено присутствовать «на земле», то есть в Карабахе, были российские миротворцы. При этом негласную конкуренцию Москве первое время составляла Турция. Но, как показала практика, угроза исходит вовсе не от Турции, а от Евросоюза, который медленно, но уверенно формирует альтернативную Москве площадку, хотя поначалу российские дипломаты реагировали на это спокойно, поскольку у европейцев, по их мнению, нет столь глубокого понимания региона, чтобы решать подобные сложные задачи.

Саммит в Праге, на котором присутствовали как европейские лидеры, так и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян, доказал, что Евросоюз все же способен попытаться разрушить монополию России на присутствие на земле, пусть и за счет гражданской наблюдательной миссии.

Армения выразила согласие поддержать гражданскую миссию ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов, — говорится в релизе по итогам переговоров Никола Пашиняна, Ильхама Алиева, а также президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.

В этих сроках — явный намек на то, что по итогам двух месяцев должно что-то произойти. Как надеются в Азербайджане — заключение мирного договора.

Еще пару дней назад о возможности развертывания наблюдательной миссии в Армении говорили в секретариате ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), но теперь такая миссия под вопросом. Евросоюз ведет и по счету встреч по армяно-азербайджанскому конфликту на своей территории. Только за этот год Пашинян и Алиев бывали в Брюсселе трижды, а теперь увиделись в Праге. А главы МИД двух стран только что встречались в Женеве, а до того — в Тбилиси.

От России теперь больше зависит работа комиссий, которые занимаются разблокировкой транспортных коммуникаций и подготовкой к делимитации границы Азербайджана и Армении. За вопросом разблокировки коммуникаций официально закреплен вице-премьер России Алексей Оверчук, а сами коммуникации в будущем должна охранять Погранслужба ФСБ России.

Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/TASS Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо) во время встречи в Брюсселе

Москва называет инициативы ЕС «не вполне сбалансированными».

Что касается западных подходов к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, то, на наш взгляд, они представляются не вполне сбалансированными, а о роли некоторых западных посредников и говорить даже не хочется, потому что назвать их посредниками мира невозможно, — заявила на фоне пражской встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И добавила: «Наши всеобъемлющие предложения (по мирному договору. — NEWS.ru) переданы Баку и Еревану. Как мы уже сообщали, спецпредставитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев совершил серию поездок в регион для консультаций по данной теме».

Мы понимаем, что геополитика подразумевает также элемент игры, маневрирования, но мы против геополитических интриг, которые ведут к опасному срыву ситуации, — резюмировали в Москве.

Предложения Москвы по мирному договору официально не публиковались, но в то же время не составляют большого секрета — их раскрывали и в армянской прессе, и, например, в РБК. Утверждается, что самый интересный и важный пункт этого документа — 15-й, хотя содержание первых 14 почти не обсуждается. Суть 15-го пункта заключается в том, что статус Карабаха выносится за скобки и будет обсуждаться когда-то в дальнейшем, что не устраивает Баку. Видимо, поэтому пока лидирует европейский проект договора, который не оставляет никакой двусмысленности, что «Карабах — это Азербайджан».

Армения, в свою очередь, нехотя соглашается с таким подходом — прямо на пражской встрече стороны «подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны «признают территориальную целостность и суверенитет друг друга». Стоит вспомнить и публикацию в армянской газете «Айкакан Жаманак», в которой Никол Пашинян когда-то был главным редактором и сохраняет контроль над ней через членов семьи. «России нужна нерешенность нагорнокарабахского вопроса, то есть чтобы нагорнокарабахский вопрос оставался нерешенным, как рычаг воздействия и на Армению, и на Азербайджан», — говорится в ней, что явно не выглядит как комплимент Москве.

Был на саммите в Праге и еще один важный эпизод — первая встреча Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой армянский премьер выглядел очень подавленным. Теоретически она тоже могла бы пройти в Москве — тем более что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась именно там. По сути встреча с Эрдоганом — это своеобразный подарок Армении за сговорчивость по Карабаху.

Фото: primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений спецпредставителей двух стран. В частности, речь идет об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, осуществлении прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией, — говорится в релизе.

Но в Ереване хорошо понимают — так будет только в том случае, если переговорный процесс с Азербайджаном не станет давать сбоев.

7 октября Владимир Путин отметил 70-летний юбилей, на который были приглашены и Никол Пашинян, и Ильхам Алиев, а Реджеп Эрдоган позвонил Путину, в том числе чтобы поздравить по телефону. Как было сказано, Россия и ее президент слишком заняты Украиной, чтобы активно участвовать в решении других, не менее сложных конфликтов.

За неполный год (если брать за точку отсчета 26 ноября 2021 года, дату подписания третьего трехстороннего соглашения Путин-Алиев-Пашинян) Россия утратила роль главного (и практически эксклюзивного) модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, - написал ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в соцсетях. - Что было? Три документа, подписанных при решающей роли Москвы. Признание этой роли со стороны всех ключевых игроков от Ирана и Турции до Запада (вспомним как Макрон и Мишель до первой встречи в брюссельском формате словно робкие ученики созванивались с Путиным и уточняли все возможные детали). Что стало? Перехват инициативы в паблике, в непубличном пространстве, формирование западной повестки, как ведущей. Четырехсторонняя встреча в Праге закрепила то, что началось в декабре 2021 года в Брюсселе. В этом танго ведет ЕС. Нравится нам это или нет.

Потерять рычаги воздействия на регион совсем Москва, конечно, не может — соглашение от 9 ноября прочно закрепляет коммуникации между Арменией и Азербайджаном под ее контролем. Но в политике не менее важны и символы, и мирное соглашение между Пашиняном и Алиевым, судя по всему, может быть подписано в рамках европейского дипломатического трека, причем довольно скоро. Впрочем, совсем не гарантированно, что после этого дня в регионе не раздастся ни одного выстрела — и тогда Россия сможет снова сказать свое слово.