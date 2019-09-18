Белоруссия и США объявили о том, что они после 11-летнего перерыва снова обменяются послами. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, находясь с визитом в Минске, объяснил это тем, что Белоруссия сделала определённые шаги в сторону демократии. Наблюдатели отмечают, что реальные причины неожиданного потепления отношений в другом: президент Александр Лукашенко стремится усилить свои позиции в переговорах об интеграции с Россией и о ценах на нефть. Со стороны Соединённых Штатов же этот шаг стал возможен благодаря тому, что Дональд Трамп готов закрыть глаза на нарушение прав человека в зарубежных государствах, если это отвечает его интересам.

Дэвид Хейл Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire/TASS

Заместитель госсекретаря Дэвид Хейл посетил Белоруссию вслед за недавно уволенным советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. После переговоров с президентом Лукашенко он заявил, что обе страны восстановят полноценную работу посольств и обменяются послами после 11-летнего перерыва, во время которого в Минске и Вашингтоне были только временные поверенные.

Мы согласны с вами, что это положение вещей неестественно, ненормально, — заявил Дэвид Хейл. — И мы рады, что эта глава заканчивается. Мы заканчиваем её, принимая во внимание те шаги, которые ваша страна и вы лично предприняли. Также отмечаем вашу политику большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром.

Отзыв послов, произошедший в 2008 году, стал ответом Минска на американские санкции, введённые после белорусских президентских выборов 2006 года. Вашингтон заявил, что они «нарушали международные нормы и не были ни честными, ни открытыми». Под санкции попали белорусские высшие круги и госкомпании, в том числе «Белнефтехим». В 2015 году санкции в отношении «Белнефтехима» и восьми связанных с ним предприятий были приостановлены в ответ на освобождение ряда политических заключённых в Белоруссии. Но в июне этого года президент Трамп продлил остальные санкции, в том числе в отношении белорусских чиновников. Заместитель госсекретаря Дэвид Хейл намекнул, что в будущем можно обсудить ослабление санкционного режима. Если Минск, конечно, продолжит движение в сторону демократии.

Всё ещё есть положения закона о демократии в Белоруссии (принят в 2004 году Конгрессом США. — News.ru), на которые белорусскому правительству нужно обратить внимание, — уточнил Дэвид Хейл. — И предстоящие парламентские и президентские выборы дают ему возможность решить проблемы, обозначенные в этом законе.

Парламентские выборы в Белоруссии должны состояться в ноябре, а президентские — в следующем году. Намерение снова обменяться послами белорусская сторона высказывала ещё в январе этого года. Тогда министр иностранных дел республики Владимир Макей объявил санкции «пережитком прошлого» и отметил, что созрели условия для нормализации отношений с США.

Как ранее подчёркивали эксперты News.ru, для Белоруссии восстановление связей с Соединёнными Штатами — это инструмент в переговорах с Россией. Пытаясь выбить более выгодные условия для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, Лукашенко демонстрирует, что может закупать нефть и у других поставщиков, в том числе у США и монархий Персидского залива. Кроме того, заступничество Вашингтона — это ещё и публичная гарантия того, что Белоруссия «не потеряет суверенитет» в грядущей интеграции с Россией, дорожная карта которой активно обсуждается в данный момент.

Демонстрация сторонников США в 2003 году Виктор Толочко/ТАСС

Расширение дипломатического присутствия в Минске пойдёт на пользу «мягкой силе» США в Белоруссии. Увеличив представительство с пяти до 35 человек, посольство сможет перезапустить программы взаимодействия с гражданским обществом республики, начать выдавать больше виз и проводить больше мероприятий.

Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Фёдор Лукьянов в разговоре с News.ru подчеркнул, что от восстановления полноценной работы диппредставительств больше выигрывает Минск, чем Вашингтон, хотя ситуация с отсутствием послов действительно была ненормальной для стран, которые имеют дипломатические отношения, пусть и не безоблачные.

Администрация Трампа гораздо меньше озабочена различными формальными аспектами наподобие канонов либеральной демократии. В этом контексте на прегрешения Лукашенко, которые казались крайне тяжёлыми при прошлой линии американской президентской администрации, сейчас не обращают внимания. Кроме того, США пытаются нащупать действенную политику в Восточной Европе. Не очень пока понятно, что они хотят, потому что для Трампа и тех, кто сейчас управляет внешней политикой, это не приоритетный регион, но никто не отменял того, что какую-то политику проводить надо. Фёдор Лукьянов председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России

Фёдор Лукьянов отметил, что для Белоруссии, в отличие от США, восстановление работы посольств — событие знаковое. Лукашенко попытается использовать его в борьбе за более благоприятные условия в отношениях с Россией.