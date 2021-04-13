Кремль: Москва и Баку ведут диалог по обломкам «Искандеров» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/7fe621e2-9c3e-11eb-8693-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По сообщению Азербайджана, в начале апреля в зоне карабахского конфликта 2020 года были найдены обломки ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» российского производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные РФ и Азербайджана в данный момент «ведут плотный диалог» по этой теме.

По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы, — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, поднималась ли тема обнаружения обломков «Искандеров» в телефонном разговоре президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о найденных обломках «Искандеров», подчеркнул, что Кремль по-прежнему не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Также он оказался не в курсе, было ли об этом доложено Владимиру Путину и располагали ли какими-либо данными российские военные. Вместе с тем он напомнил, что в ходе карабахского конфликта «Искандеры» не применялись, и это было доказано.