У Кремля пока нет данных об обломках ракет «Искандера» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/963787ae-9790-11eb-b272-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

По сообщению Азербайджана, в начале апреля в зоне карабахского конфликта осени 2020 года были найдены обломки ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер» российского производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, подчеркнув, что Кремль по-прежнему не может её подтвердить или опровергнуть.

По ракете ничего не могу сказать, не обладаю такой информацией, — сказал представитель Кремля журналистам.

Стоит отметить, что ранее Пескову уже задавали аналогичный вопрос. Он тогда пояснил, что не в курсе, было ли об этом доложено президенту Владимиру Путину и располагали ли какими-либо данными российские военные. Вместе с тем он напомнил, что в ходе карабахского конфликта «Искандеры» не применялись, и это было доказано.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. В числе прочего в беседе был поднят вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе. В среду, 7 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москве проведёт переговоры с Владимиром Путиным.