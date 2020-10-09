Военные Азербайджана объявили об уничтожении армянской ракеты

https://static.news.ru/photo/2f3c35c8-0a31-11eb-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Азербайджанские военные отразили ракетный удар со стороны Армении по городу Мингячевир. Об этом сообщили в Минобороны республики.

В ведомстве отметили , что выпущенная с армянской территории баллистическая ракета была обнаружена системами ПВО и уничтожена на высоте свыше 20 километров.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с начала эскалации в Карабахе погиб 31 мирный житель и ещё 164 ранены. Кроме того, причинён ущерб свыше тысячи частным и многоквартирным жилым домам, в результате чего они находятся в непригодном состоянии, писал NEWS.ru.