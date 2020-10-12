Власти НКР привлекают к боям участников первой Карабахской войны

https://static.news.ru/photo/2b0c9a9a-0ca9-11eb-bb32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armenian Defense Ministry

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил о привлечении к боевым действиям участников конфликта 1990-х годов.

Я провожу активные встречи с ополченцами. Мы привлекаем также участников первой Карабахской войны, — написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил жителей региона за сплочённость и готовность защищать Родину.

Ранее советник премьера Армении Никола Пашиняна, экс-министр обороны республики Вагаршак Арутюнян заявил, что Ереван придерживается договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По его словам, агрессию в отношении Арцаха проявляет Баку. Советник Пашиняна подчеркнул, что высоко оценивает роль России в установлении режима перемирия.

NEWS.ru писал, что в ходе боёв в Карабахе Армения потеряла 480 военных. Об этом заявили власти страны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.