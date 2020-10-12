Советник Пашиняна: Армения выполняет договорённости по прекращению огня

https://static.news.ru/photo/634233a4-0c75-11eb-be31-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Ереван придерживается договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении, экс-министр обороны республики генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

Несмотря на то, что Баку, срывая договорённости по прекращению огня, продолжает агрессию в отношении Арцаха, Ереван выполняет достигнутые договоренности по результатам встречи глав МИД в Москве, — передаёт слова Арутюняна ТАСС.

Советник Пашиняна подчеркнул, что Ереван высоко оценивает роль России в установлении режима перемирия. Он отметил усилия президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

По итогам переговоров в Москве между представителями Армении и Азербайджана было достигнуто соглашение о перемирии. Оно началось в полдень 10 октября.

Тем не менее, 11 октября стало известно, что армянские военные обстреляли азербайджанский город Гянджа. По данным МИД Азербайджана, погибли семь человек, ранения получили ещё 33. Ереван отрицает данные об ударе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил действия Армении как военное преступление. Он подчеркнул, что Ереван проявил неуважение к переговорам в Москве и назвал обстрел проявлением «армянского фашизма». Алиев считает, что такие «подлые действия» не сломят волю азербайджанского народа. Об этом писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.