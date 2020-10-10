Баку обвинил Ереван в обстреле городов и сёл вдали от зоны боёв

https://static.news.ru/photo/f7f3ff5a-0bb2-11eb-a6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Вооружённые силы Армении продолжают подвергать артиллерийскому и ракетному обстрелу города и сёла Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий. С таким заявлением выступили в азербайджанском Министерстве обороны.

10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, а также сёла Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В Минобороны уточнили, что в результате обстрелов имеются многочисленные потери среди мирного населения, а гражданской инфраструктуре нанесён серьёзный ущерб. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что армянские вооружённые силы применили ракетную систему «Точка У» для удара по городу Гянджа, в результате которого погибли девять человек, включая четырёх женщин. Тридцать четыре человека пострадали. Огонь вёлся по жилым зданиям в центральной части города.

В азербайджанском Минобороны подчеркнули, что Армения грубо нарушила режим гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе. Согласно данным ведомства, в ночь на 11 октября ситуация по всей линии соприкосновения была стабильно напряжённой.

В результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.