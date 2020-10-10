В Азербайджане заявили, что удар по Гяндже был нанесён ракетой «Точка У»

https://static.news.ru/photo/54d16c94-0bae-11eb-9659-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Армянские вооружённые силы применили ракетную систему «Точка У» для удара по городу Гянджа, в результате которого погибли девять человек. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Они также пытались атаковать город Мингечаур. К счастью, выпущенная ракета системы «Смерч» не разорвалась, — цитирует ТАСС Гаджиева.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана уточнила число жертв ракетного обстрела второго по величине города страны — Гянджи. По данным ведомства, погибли девять человек, включая четырёх женщин. Тридцать четыре человека пострадали. В прокуратуре отметили, что огонь вёлся по жилым зданиям в центральной части города.

В азербайджанском Минобороны подчеркнули, что Армения грубо нарушила режим гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе. Согласно данным ведомства, в ночь на 11 октября ситуация по всей линии соприкосновения была стабильно напряжённой.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

В результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе, писал NEWS.ru.