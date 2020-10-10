Число жертв обстрела Гянджи выросло до девяти

https://static.news.ru/photo/95542fae-0ba4-11eb-b53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Генеральная прокуратура Азербайджана уточнила число жертв ракетного обстрела второго по величине города страны — Гянджи.

По данным ведомства, погибли девять человек, включая четырёх женщин. В прокуратуре отмечают, что огонь вёлся по жилым зданиям в центральной части города.

Ранее МИД Азербайджана сообщал о семи погибших и 33 пострадавших.

Как передавал NEWS.ru, в азербайджанском Минобороны заявили, что Армения грубо нарушила режим гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе. Согласно данным ведомства, в ночь с 10 на 11 октября ситуация по всей линии соприкосновения была стабильно напряжённой.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

В результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе.