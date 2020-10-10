В Азербайджане заявили о грубом нарушении перемирия армянскими военными

https://static.news.ru/photo/1149845e-0b89-11eb-90f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Вооружённые силы Армении грубо нарушили режим гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана .

Согласно данным ведомства, в ночь с 10 на 11 октября ситуация по всей линии соприкосновения была стабильно напряжённой.

Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения Вооружённых сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции, — сообщили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что все попытки атак были пресечены огнём.

В Минобороны добавили, что в результате действий Азербайджана и Армении были уничтожены и выведены из строя «большое количество живой силы противника», пять танков Т-72, шесть гаубиц Д-20 и Д-30, пять грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, три РСЗО БМ-21 «Град», пять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», восемь систем ПВО и радиолокационная станция.

Как писал NEWS.ru, ранее азербайджанская Генпрокуратура сообщила, что Вооружённые силы Армении обстреляли крупный промышленный город Мингячевир в 100 км от зоны боевых действий и находящуюся там Мингячевирскую электростанцию.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии