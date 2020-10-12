Армения потеряла 480 военных в ходе боёв в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9e3639e0-0c9a-11eb-ade1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press

После эскалации конфликта на территории Нагорного Карабаха Армения в ходе боёв потеряла 480 военных. Об этом официальный Ереван сообщил в понедельник, 12 октября.

Отмечается, что в зоне конфликта за последнее время погиб ещё 51 военнослужащий Армении. В общей сложности страна признала гибель 480 своих военных, передаёт «Интерфакс».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, общее число погибших в результате ракетного обстрела со стороны Армении жителей азербайджанского города Гянджа увеличилось до десяти. В понедельник, 12 октября, от полученных ранений погиб ещё один человек.