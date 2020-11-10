Власти Грузии заявили о готовности содействовать урегулированию в Карабахе

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В Тбилиси приветствуют соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, а также готовы оказать содействие миротворческому процессу в регионе.

Мы выражаем нашу готовность содействовать осуществлению мирного процесса совместно с международным сообществом. Мы убеждены, что активные усилия международного сообщества и реализация международных механизмов приведут к установлению прочного мира, что откроет новые возможности для региона в целом, — говорится в сообщении грузинского МИД.

Соглашение о прекращении огня также приветствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

A new era starts in the Caucasus. I congratulate our friends Armenia and Azerbaijan for ending a tragic war and thank all the facilitators. My sympathy to the families of the victims.



Peace and stability have no alternative! We launch together a #newchapter of cooperation — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 10, 2020

Новая эра начинается на Кавказе. Я поздравляю наших друзей в Армении и Азербайджане с окончанием трагической войны и благодарю всех, кто участвовал в урегулировании, — написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Она также выразила соболезнования семьям всех погибших во время боевых действий.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно документу, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. В рамках соглашения Россия направила в зону соприкосновения в Карабахе миротворцев.

Полный текст совместного заявления президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе был опубликован на сайте Кремля.

Как сообщал ранее NEWS.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подписание мирного соглашения «победой обеих стран».