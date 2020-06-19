Власти Белоруссии заявили об «убедительных фактах» по делу Белгазпромбанка

https://static.news.ru/photo/32aad716-b24b-11ea-95b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: belgazprombank.by

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о встрече главы Комитета госконтроля страны Ивана Тертеля с европейскими и американскими дипломатами. По его словам, чиновник показал представителям других стран серьёзные, убедительные фанты по делу «Белгазпромбанка».

Он отметил, что документы свидетельствуют о совершении конкретными людьми правонарушений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Разговор был серьёзным и никаких «улыбок и благожелательных выражений» не было.

Если дипломаты рассматривают такое приглашение в МИД <...> как какую-то агрессивность со стороны представителей госорганов, возникает вопрос, тот ли дипломат здесь находится, — подчеркнул он.

Министерство всегда приглашает дипломатов при обострённых ситуациях или во время важных политических кампаний. Таким образом Минск пытается показать официальную позицию по вопросу.

Он уверен, что представители других стран должны получать объективную информацию, передаёт РИА Новости.

Это не дело, когда информация берётся лишь из оппозиционных источников или СМИ, — заключил он.

Накануне Тертель провёл встречу с дипломатами ЕС и США. После мероприятия никто не стал общаться с журналистами, однако позже некоторые представители других государств анонимно рассказали журналистам, что белорусский чиновник был очень жёстким в общении, что вызвало у них недоумение.

Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико, который в настоящее время претендует на пост президента Белоруссии. По его мнению , уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер».

Накануне сообщалось, что материалы уголовных дел в отношении экс-банкира Виктора Бабарико и ещё ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка были переданы в Генпрокуратуру.

Ранее стало известно, что Бабарико и его сын Эдуард были задержаны для дачи показаний. Экс-банкир заинтересовал следователей после попыток воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Об этом заявили в Комитете госконтроля Белоруссии. Про данным местных СМИ, Бабарико был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек. По словам главы Комитета госконтроля Ивана Тертеля, более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.