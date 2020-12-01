Власти Белоруссии анонсировали переформатирование пенсионной системы

https://static.news.ru/photo/af0ebb8e-347c-11eb-8afc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что для сохранения стабильности пенсионного обеспечения в стране предстоит переформатировать пенсионную систему.

Об этом политик сообщил, представляя программу деятельности правительства до 2025 года. Власти прорабатывают подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. Для достижения этих целей будет «максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей».

Белоруссий премьер отметил, что предстоит работать с организациями, в которых уровень средней зарплаты ниже среднеотраслевого значения.

Головченко также сообщил, что также предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты по стране.

В реальном секторе экономики будет сохранён принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала, — цитирует Головченко Sputnik Беларусь.

Указ о повышении пенсионного возраста президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 11 апреля 2016 года. В соответствии с документом с 1 января 2017 года в стране пенсионный возраст должен повышаться на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы к 2022 году станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет до 58 лет, а для мужчин — с 60 до 63 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, получающие пенсию с 1-го по 9-е число, в декабре получат двойную выплату. Им переведут сумму за январь из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками.