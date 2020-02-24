Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) в своём исследовании выяснил, кого из иностранных политиков граждане Молдавии считают хорошим примером для властей своей страны. Самым популярным зарубежным лидером оказался президент России Владимир Путин.
С результатами социологического исследования
Исследование также показало, что 35% молдаван устраивает фигура Игоря Додона на посту президента страны. Около четверти опрошенных заявили, что хотели бы видеть на этой позиции оппозиционного лидера Майю Санду.
Как передавал NEWS.ru, президент Молдавии Игорь Додон собрался договориться с властями России об амнистии для молдавских трудовых мигрантов. Соответствующие переговоры с Москвой молдавский лидер планирует провести во второй половине 2020 года.
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