https://static.news.ru/photo/595f1054-570e-11ea-8296-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) в своём исследовании выяснил, кого из иностранных политиков граждане Молдавии считают хорошим примером для властей своей страны. Самым популярным зарубежным лидером оказался президент России Владимир Путин.

С результатами социологического исследования ознакомился ТАСС. Путина выбрали 38% участников. 22% опрошенных предпочли канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве примера для местных политиков, она заняла второе место. Третьим стал президент Румынии Клаус Йоханнис с 9% голосов. Американский лидер Дональд Трамп занял четвёртое место (3%).

Исследование также показало, что 35% молдаван устраивает фигура Игоря Додона на посту президента страны. Около четверти опрошенных заявили, что хотели бы видеть на этой позиции оппозиционного лидера Майю Санду.

Как передавал NEWS.ru, президент Молдавии Игорь Додон собрался договориться с властями России об амнистии для молдавских трудовых мигрантов. Соответствующие переговоры с Москвой молдавский лидер планирует провести во второй половине 2020 года.