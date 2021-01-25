В ВС Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой готовности

https://static.news.ru/photo/21e0e03a-5efb-11eb-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.mil.by

В Вооружённых силах Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Об этом объявило Министерство обороны страны.

Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

Минобороны отмечает, что проверка началась по распоряжению главы ведомства Виктора Хренина. Осуществляется она под руководством начальника Генштаба, первого замминистра Александра Вольфовича.

Ряд воинских частей и подразделений получил задачу на приведение в высшую степень боевой готовности. Подчёркивается, что войска приводятся в готовность практически на всех полигонах ВС Белоруссии, а также на отдельных участках местности. Служащие будут действовать в различных условиях, в том числе отрабатывать учебно-боевые задачи в населённых пунктах и лесных массивах в дневное и в ночное время.

Также ведомство обращает внимание, что будет оцениваться состояние техники и вооружения. Касается это и работы обеспечивающих систем. Проверка завершится проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

Ранее NEWS.ru писал, что подразделение минского ОМОНа готово к «паритетному ответу», если несанкционированные акции в белорусской столице будут продолжены предстоящей весной. Об этом заявил командир подразделения Дмитрий Балаба.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии после 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Действующий президент страны заявил, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам.