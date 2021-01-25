Минский ОМОН предупредил белорусов об ответе на протесты весной

https://static.news.ru/photo/f1192736-5e74-11eb-b6e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Подразделение минского ОМОНа готово к «паритетному ответу», если несанкционированные акции в белорусской столице будут продолжены предстоящей весной. Об этом заявил командир подразделения Дмитрий Балаба.

Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным, — рассказал милиционер в эфире телеканала СТВ.

Балаба пояснил, что подразделение готово выполнять задачи с учётом меняющейся обстановки в мире. Милиционер опроверг информацию о том, что силовики увольняются из подразделения. Он пояснил, что кто-то находит себе новое место, кто-то осуществляет перевод в другое подразделение, также люди уходят на пенсию, но на их место приходят молодые.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии после 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Действующий президент страны заявил, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам.

Как писал NEWS.ru, с 1 марта в Белоруссии вступает в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. После этого наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий будет ужесточено. В новой редакции закона предусмотрен штраф в размере 100 базовых величин (более $1140), общественные работы или административный арест за нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или за публичные призывы к их организации или проведению.