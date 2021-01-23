В Белоруссии ужесточат наказание за несанкционированные митинги

https://static.news.ru/photo/1d417a08-5cd5-11eb-9db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который вступит в Белоруссии в силу с 1 марта, ужесточит наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Документ размещён на Национальном правовом интернет-портале.

Обновлённая редакция закона предусматривает штраф в размере 100 базовых величин (более $1140), общественные работы или административный арест за нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или за публичные призывы к их организации или проведению. Действующие нормы предполагают предупреждение или штраф до 30 базовых величин (более $340) либо административный арест.

Норма о вовлечении подростков в «антиобщественное поведение» дополнена положением «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка». Санкция по этому правонарушению предполагает от 5 до 30 базовых величин.

Неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении будет наказываться штрафом от 2 до 100 базовых величин (в настоящее время — от 2 до 50), общественными работами или административным арестом. Кроме того, кодекс дополняется новой статьёй, предусматривающей наказание за «незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов». Нарушителям будет грозить штраф от 5 до 20 базовых величин для физических лиц, от 10 до 40 — для ИП, и от 20 до 60 — для организаций.

В Белоруссии с начала августа 2020 года продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

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