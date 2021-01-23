Суд Минска приговорил к двум годам девушку, разрисовавшую спецтехнику

https://static.news.ru/photo/92e2df1c-5cb8-11eb-9779-fa163e074e61_660.jpg София Малашевич Фото: Соцсети

Октябрьский районный суд Минска приговорил к двум годам колонии общего режима 18-летнюю Софию Малашевич за то, что она расписала из баллончиков щиты спецсредств заграждения возле Дворца Независимости. Её молодой человек Тихон Клюкач получил год и шесть месяцев лишения свободы.

Следствие предъявило подросткам обвинение сразу по трём эпизодам, в том числе грубое нарушение общественного порядка и публичное оскорбление президента. Сторона обвинения запросила для Малашевич два года колонии, для Клюкача — полтора, пишет издание «Наша Нiва». При этом в ходе судебного заседания Клюкач взял ответственность на себя, но суд отказался смягчить приговор в отношении девушки.

Ранее стало известно, что суд белорусского города Островец признал местного жителя виновным по статьям об оскорблении президента и представителя власти за сообщение в Telegram-чате. Мужчину отправили в колонию общего режима на год и три месяца.

Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях неопределённой ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении республика всё равно «не рухнет на колени». Глава государства отметил, что этот год начинается в ситуации неопределённости, сказывается и «ограниченность средств, и определённое давление со всех сторон».

В республике с начала августа 2020 года продолжаются мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.