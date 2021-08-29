В Совбезе Белоруссии назвали союзников республики

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Действующие и бывшие политики Украины написали президенту США Джо Байдену письмо с просьбой не допустить ввод в строй трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

В послании украинских политиков к президенту США говорится о том, что американский лидер обещал занимать жёсткую позицию по отношению к России и сделать всё, чтобы проект СП-2 не был запущен....