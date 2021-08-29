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В Совбезе Белоруссии назвали союзников республики

22:56, 29 августа 2021
В Совбезе Белоруссии назвали союзников республики Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что суверенитет нужно защищать не только в спокойное время, но и всесторонне — политически, экономически, интеллектуально, духовно. Повысить безопасность республики можно, выстраивая более интенсивные отношения с союзниками, отметил он в эфире телеканала ОНТ.

Арчаков отнёс к этой категории Россию, Китай, государства Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также Арчаков считает, что следует совершенствовать законодательство. Хотя кому-то может казаться, что «оно ужесточается».

Нельзя безоглядно доверять Западу, который вновь демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, а будет и дальше пытаться нас обманывать, — подчеркнул член Совбеза.

Ранее стало известно, что подразделения ПВО Вооружённых сил России прибыли в Гродно для организации совместного центра обучения ВВС и ПВО двух союзных государств. 30 августа планируется прибытие авиационной группы Су-30СМ в качестве авиационной части будущего центра подготовки.

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