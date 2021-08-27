Военные из России прибыли в Белоруссию для создания центра подготовки ВВС

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Член контактной группы по Донбассу от украинской стороны, журналист Сергей Гармаш полагает, что обстрелы Авдеевки, которые произошли 28 августа, — это послание для США от России. Об этом он рассказал телеканалу «Украина 24».

Девять украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрела их позиций в районе Авдеевки. Гармаш считает это прощупыванием почвы под США, так как им новый конфликт очень невыгоден, особенно учитывая ситуацию...