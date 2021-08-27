Военные из России прибыли в Белоруссию для создания центра подготовки ВВС

Подразделения ПВО вооруженных сил России прибыли в Гродно для организации совместного центра обучения ВВС и ПВО двух союзных государств. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале вооруженный сил Белоруссии.
30 августа
Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей — самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи, — говорится в заявлении оборонного ведомства Белоруссии.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Польша развязала приграничный конфликт с Белоруссией. Данное заявлени было сделано на фоне действий польских пограничников. Несколько мигрантов-нелегалов были выдворены с польской территории. По словам Лукашенко, мигранты направлялись в Германию и оставаться в Польше не планировали.