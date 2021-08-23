Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе

Польские власти развязали приграничный конфликт с Белоруссией. Это произошло на фоне инцидента с беженцами из Афганистана, заявил глава республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Он рассказал , что польские пограничники задержали группу мигрантов. Они заставили нелегалов вернуться в Белоруссию. Лукашенко добавил, что беженцы направлялись в Германию.

Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси, — возмутился президент.

Политик назвал нелегалов обездоленными людьми и подчеркнул, что властям страны нужно думать, что с ними теперь делать. Мигранты находятся на нейтральной полосе двое или трое суток.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий опроверг наличие нейтральной зоны на границе с Белоруссией. По его словам, беженцы из Афганистана находятся на территории Белоруссии. Министр обсудил инцидент с премьерами Латвии, Литвы и Эстонии. Он сделал вывод, что белорусские власти отвечают за граждан других стран, поскольку допустили их на свою территорию.

Афганские мигранты уже 13 дней перемещаются между Польшей и Белоруссией. Их не пустили в Польшу при попытке нелегально пересечь границу.