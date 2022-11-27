В ОДКБ предложили комплекс мер помощи Армении Генсек ОДКБ Зась: организация предложила целый комплекс мер помощи Армении

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Станислав Зась

ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении по урегулированию конфликта с Азербайджаном, сообщил генсек организации Станислав Зась в беседе с телеканалом ОНТ. По его словам, ОДКБ планирует отправить на границу государств миссию для оценки ситуации, инициатива была одобрена всеми членами объединения.

В целом тот комплекс мер, который предлагается со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении, — а там меры разные: и политико-дипломатические, и военные, и в том числе направление миссии на эту границу, которая будет реально оценивать ситуацию, — они, в общем-то, нашли поддержку у всех государств. Единственное, чего не удалось достичь, — консолидированной оценки той ситуации, которая там сложилась, — сказал Зась.

Он также отметил, что тенденции, которые в данный момент формируются на Южном Кавказе, «внушают острожный оптимизм».

23 ноября в Ереване состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По его итогам Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Премьер Армении заявил, что документы недостаточно доработаны, и он не готов их подписать в таком виде. Он подчеркнул, что Ереван ждет от ОДКБ политической оценки действий Азербайджана против Армении. По его словам, это важно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения восстановления территориальной целостности страны.