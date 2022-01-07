В МВД Казахстана назвали число погибших и задержанных

Сотрудники органов правопорядка Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены, сообщили в МВД республики. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

В ведомстве отметили , что обстановка в Нур-Султане, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Чимкенте стабильная.

Ранее стало известно о задержании в Казахстане одного из лидеров протестных акций и криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман. В начале января мужчина приехал в страну из Турции. Власти республики подозревают Джумагельдиева в руководстве погромами и нападениями на силовиков.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения. По его словам, никакие переговоры с террористами власти вести не намерены.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.