В МВД Казахстана назвали число погибших и задержанных

В МВД Казахстана назвали число погибших и задержанныхМВД Казахстана: число задержанных возросло до 3811, 26 человек были убиты, 26 — ранены
Сотрудники органов правопорядка Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены, сообщили в МВД республики. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.
В ведомстве
Ранее стало известно о
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения. По его словам, никакие переговоры с террористами власти вести не намерены.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.