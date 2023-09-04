В Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о России

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

В Москве крайне недовольны заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ, сообщил ТАСС дипломатический источник. Собеседник агентства уточнил, что слова политика о том, что зависимость Еревана от РФ в сфере безопасности ошибочна, сочли недопустимыми.

В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, <...> расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки, — сказал источник.

Собеседник агентства также указал, что Москву пытаются искусственным путем вытеснить с Южного Кавказа, в то время как западные страны используют Ереван в качестве инструмента для реализации это цели. Он подчеркнул, что Россия как ближайших друг и сосед Армении не намерена покидать регион. Дипломатический источник призвал Ереван не быть орудием в руках Запада.

Ранее Пашинян заявил, что Россия, независимо от своих действий или бездействия на Южном Кавказе, отдаляется от этого региона. По его словам, «российские партнеры» считают, что западные страны подталкивают правительство Армении «к вытеснению России из нашего региона», но в реальности ситуация выглядит совсем иначе.