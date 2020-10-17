В Минске возобновились проблемы с Интернетом

https://static.news.ru/photo/8b1cbbec-1139-11eb-847a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В белорусской столице снова наблюдаются перебои с мобильным Интернетом.

У пользователей крупнейших мобильных операторов в Белоруссии не работают мессенджеры и не открываются интернет-страницы, сообщил корреспондент РИА Новости.

В Минске периодически отмечаются перебои с интернет-соединением по выходным, в дни наиболее активных акций протестов.

Ранее представители оппозиции Белоруссии объявляли, что планируют марш в центре города, в связи с чем в город стянуты спецслужбы и бронетехника.

NEWS.ru сообщал, что накануне, по данным МВД Белоруссии, были задержаны 58 участников несанкционированных протестных акций в разных городах страны.