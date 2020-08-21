В Минске люди выстроились в «цепь покаяния»

https://static.news.ru/photo/19708f5a-e3da-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Жители Минска выражают протест против насилия со стороны силовиков, выстроившись в так называемую цепь покаяния.

Она начинается от урочища Куропаты, где были найдены массовые захоронения людей, расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов, затем проходит по улицам города до Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Журналисты издания TUT.BY пишут , что люди стоят в цепи на протяжении нескольких километров. Активисты находятся на проспекте Дзержинского, на улице Немига, а также около площади Бангалор. Сообщается, что в «цепи покаяния» стоят медики 1-й городской клинической больницы Минска.

Милиция просит людей разойтись. Силовики предупреждают, что на активистов могут завести административные дела. Тем не менее люди остаются в цепи.

NEWS.ru писал, что белорусские автомобилисты начали блокировать движение в Минске. Они останавливаются на проезжей части и выходят из машин. На улице Немиге к перекрытию движения присоединились пешеходы.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявление итогов президентских выборов. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.