В Минске люди выстроились в «цепь покаяния»

Жители Минска выражают протест против насилия со стороны силовиков, выстроившись в так называемую цепь покаяния.
Она начинается от урочища Куропаты, где были найдены массовые захоронения людей, расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов, затем проходит по улицам города до Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина.
Журналисты издания TUT.BY
Милиция просит людей разойтись. Силовики предупреждают, что на активистов могут завести административные дела. Тем не менее люди остаются в цепи.
NEWS.ru писал, что белорусские автомобилисты начали блокировать движение в Минске. Они останавливаются на проезжей части и выходят из машин. На улице Немиге к перекрытию движения присоединились пешеходы.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявление итогов президентских выборов. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
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