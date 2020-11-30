В Минобороны высказались о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c2775824-3310-11eb-85df-fa163e074e61_660.jpg Игорь Конашенков Фото: mil/vk.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков оценил соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он констатировал, что в регионе продолжается деятельность миротворцев и представителей Международного комитета Красного Креста.

За минувшие сутки режим прекращения огня соблюдался на всей линии соприкосновения. При координации миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста ведётся поиск и обмен телами погибших, — заявил Конашенков на брифинге.

Он отметил, что российские специалисты продолжают работу над очисткой местности от взрывоопасных предметов. Кроме того, российские миротворцы помогают в восстановлении газопровода, ЛЭП и линий связи. При содействии представителей РФ за сутки в населённые пункты вернулись 1699 беженцев с территории Армении.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Армении Армен Саркисян попросил главу РФ Владимира Путина помочь с возвращением военнопленных. Он направил российскому коллеге соответствующее письмо.