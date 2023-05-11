В МИД Азербайджана заявили, что Ереван не заинтересован в мирном процессе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

Армения не заинтересована в мирном процессе, говорится в заявлении МИД Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства. Комментируя инцидент на границе страны, в министерстве указали на то, что армянская провокация произошла на фоне интенсификации обсуждения мирного соглашения, а также ожидаемой встречи лидеров двух государств. В Баку призвали осудить действия Еревана, поскольку они подрывают переговорный процесс.

Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходили на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, показывает, что Армения не заинтересована в мирном процессе. Такие действия Армении, подрывающие переговорный процесс, должны быть отвергнуты и серьезно осуждены международным сообществом, — говорится в заявлении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что ответственность за преднамеренное обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Минобороны Азербайджана ранее сообщило, что вечером 10 мая подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зод, преднамеренно спровоцировали позиции армии Баку, ведя интенсивный огонь из различных видов огнестрельного оружия, в результате чего был убит азербайджанский военнослужащий.

В свою очередь на сайте Минобороны Армении ответили, что заявление Министерства обороны Азербайджана о ранении военнослужащего не соответствует действительности. Там уточнили, что с армянской стороны ранены два человека, позднее это число выросло до трех.