Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военнослужащего Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего из-за армянской провокации на границе

Фото: Министерство обороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего Орхана Новрузализаде, обвинив армянскую сторону в провокации на границе, говорится на сайте военного ведомства Азербайджана. В министерстве подчеркнули, что подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем, добавили в ведомстве.

В результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу, — говорится в сообщении.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило о тяжелом ранении азербайджанского военного в результате армянской провокации. Пострадавший получил травму головы. В ведомстве уточнили, что вечером 10 мая подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

В свою очередь на сайте Минобороны Армении сообщили, что заявление Министерства обороны Азербайджана о ранении военнослужащего ВС Азербайджана не соответствует действительности. Там уточнили, что с армянской стороны ранены два человека, позднее это число выросло до трех.