МО Азербайджана: из-за провокации Еревана ранен азербайджанский военный

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Министерство обороны Азербайджана сообщило о тяжелом ранении азербайджанского военного в голову в результате армянской провокации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что 10 мая в вечерние часы подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из различных видов стрелкового оружия. По информации военных, военнослужащие ВС Армении вели огонь из позиций, расположенных в направлении населённого пункта Зод Басаркечарского района.

Несмотря на предупреждение прекратить провокацию и преднамеренно не накалять ситуацию, армянская сторона нарушила режим прекращения огня в очередной раз, — сказано в публикации.

В Минобороны уточнили, что раненый был незамедлительно госпитализирован. Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры. Министерство возложило всю ответственность за провокацию на военно-политическое руководство Армении.

Ранее заместитель руководителя армянского внешнеполитического ведомства Мнацакан Сафарян сообщил, что главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут 19 мая переговоры в Москве. По его словам, в ходе встречи будет обсужден текст мирного соглашения между странами.