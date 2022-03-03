В ЛНР сообщили о взятии под контроль ещё шести посёлков

Представители Народной милиции ЛНР 3 марта отбили у украинской армии ещё шесть населённых пунктов — Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Андреевка, Кременная и Торское, говорится в сообщении МИД республики в Telegram.

Максимально продвинуться Народной Милиции ЛНР удалось на направлении н. п. Троицкое — на 75 км. Операция по освобождению территории Луганской Народной Республики продолжается, — указано в сообщении.

Ранее областной центр Херсон на Украине был взят под полный контроль подразделениями Вооружённых сил России, сообщили в Минобороны страны. В ведомстве уточнили, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт Херсона работают в повседневном режиме.

В целях предотвращения информатак российская армия нанесла удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Кроме того, из строя была выведена аппаратная телевещания в украинской столице.

Также сообщалось о нанесении массированного авиационного удара по военной инфраструктуре Украины силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России. Поражено 67 объектов. При этом подчёркивается, что разрушений жилых домов не допущено.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.