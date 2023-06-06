В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

Фото: Жоомарт Ураимов/Sputnik/РИА Новости

Спецслужбы Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке государственного переворота, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности республики. В общей сложности, группа заговорщиков состояла из более ста человек.

Были задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения с целью последующего насильственного захвата власти, — сказал представитель пресс-службы.

Ранее в Киргизии сотрудники спецподразделений заблокировали село в Чуйской области. Там проходила операция по задержанию вооруженных преступников. Сведений о личностях подозреваемых, о погибших или пострадавших в ходе спецоперации не сообщалось. Очевидцы происходящего рассказывали, что в населенном пункте были слышны выстрелы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал информацию о задержаниях в Киргизии как «очень тревожную» и отметил, что в Кремле «внимательно отслеживают новости».

До этого депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что вооруженный переворот может произойти в Белоруссии. Однако, считает депутат, шансы на его успех очень низкие. Он выразил уверенность, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко удастся держать все под контролем, а местные жители проявят мудрость.