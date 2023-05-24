В Госдуме высказались о возможном перевороте в Белоруссии Депутат ГД Новиков назвал низкими шансы на успех возможного вооруженного переворота в Белоруссии

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белоруссия, Минск. ОМОН сажает демонстрантов в автозак, 2020 год

В Белоруссии действительно может произойти вооруженный переворот, но шансы на его успех очень низкие, считает депутат Госдумы по международный делам Дмитрий Новиков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он выразил уверенность, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко удастся держать все под контролем, а местные жители проявят мудрость.

Я глубоко убежден в мудрости белорусского народа и трудящихся. В каждой стране есть свои проблемы, но когда была попытка цветной революции на территории Белоруссии, я прогнозировал, что, несмотря на весь драматизм обстановки, Лукашенко удастся удержать ситуацию под контролем, — считает парламентарий.

По словам депутата, белорусы осознают, что меры, которые принимают власти страны, соответствуют национальным интересам и нужны народу. Он подчеркнул, что в прошлом жителей Белоруссии обмануть не удалось, и поэтому протесты завершились.

Новиков уточнил, что в стране действуют представители военных структур и спецслужб НАТО, которые хотят дестабилизировать ситуацию в России и Белоруссии. Парламентарий добавил, что этому содействуют власти Польши. По мнению депутата, основную массу протестующих могут составить студенты, которые прошли обучение в польских вузах.

Экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии. По его словам, страна должна быть готова поддержать войска, которые будут выступать против Лукашенко.