Спецназ заблокировал село в Киргизии В Киргизии спецназ блокировал село при проведении операции по задержанию преступников

Фото: МО РФ

В Киргизии сотрудники спецподразделений заблокировали село в Чуйской области. Там проходит операция по задержанию вооруженных преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В селе Дмитриевка Чуйской области проводится спецоперация по задержанию вооруженных преступников, — рассказал собеседник агентства.

При этом сведений о личностях подозреваемых, о погибших или пострадавших в ходе спецоперации не сообщается.

Как свидетельствуют очевидцы происходящего, в населенном пункте были слышны выстрелы.

Село Дмитриевка находится в 30 километрах на восток от столицы республики, города Бишкек.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали подготовку к поджогу здания районного военного комиссариата и администрации города Минеральные Воды на Ставрополье. Задержанный планировал совершить преступления по заданию экстремистской организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), уточнили в ФСБ.

Также сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на центральной площади Куйбышева в Самаре во время проведения Международного антифашистского фестиваля. Злоумышленники планировали осуществить поджог — уроженка Украины должна была передать горючее вещество неустановленному сообщнику.