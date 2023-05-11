ФСБ задержала экстремиста, планировавшего теракт в Минеральных Водах

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали подготовку к поджогу здания районного военного комиссариата и администрации города Минеральные Воды на Ставрополье, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задержанный планировал совершить преступления по заданию экстремистской организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), уточнили в ФСБ.

УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к организации деятельности экстремистской организации и попытке совершить теракт, — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, в июне 2022 года злоумышленник присягнул на верность одному из лидеров вышеуказанной экстремистской организации. Он согласился выполнить данные ему задания, для этого он приобрел компоненты для изготовления зажигательной смеси.

После задержания мужчина рассказал о преступных планах. В его гараже были найдены компоненты для создания горючей смеси.

Ранее сотрудники ФСБ перехватили 492 килограмма латиноамериканского кокаина на границе с Белоруссией в Смоленской области. При досмотре фуры с турецкими номерами был найден тайник, в котором хранились 116 упаковок с наркотиками. Представители спецслужб также узнали, что тем же маршрутом в сторону Польши едет еще одна машина, набитая наркотиками, в ней обнаружили 373 упаковки с кокаином.