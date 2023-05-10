ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на центральной площади Куйбышева в Самаре во время проведения Международного антифашистского фестиваля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ. По данным ведомства, злоумышленники планировали осуществить поджог — уроженка Украины должна была передать горючее вещество неустановленному сообщнику.

В ФСБ уточнили, что украинку задержали, когда она прятала в тайник пакет с химическими компонентами. У женщины также нашли средства мобильной связи для контакта с человеком, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины.

Указанные предметы приобретены ею для передачи неустановленному лицу и совершения им поджога на территории площади им. В. В. Куйбышева в период проведения «Международного антифашистского фестиваля» с 1 по 6 мая 2023 года с участием более 1 000 человек с целью воздействия на органы власти РФ и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Задержанную поместили под стражу, ее обвиняют в подготовке теракта.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ФСБ задержала пять человек в возрасте от 15 до 20 лет за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Минобороны России информацию не комментировало.