Песков сообщил о реакции Кремля на новости о попытке переворота в Киргизии Песков: Кремль внимательно следит за информацией о попытке госпереворота в Киргизии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Москве внимательно следят за развитием событий после возможной попытки госпереворота в Киргизии, заявил пресс-секретарь президента России. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле расценили новости о задержании потенциальных участников переворота как очень тревожные.

Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают, поэтому мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем в настоящий момент, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии провели массовое задержание «участников возможного государственного переворота». Их подозревают в подготовке попытки захвата власти насильственным путем. Не уточняется, кого именно и в каком количестве задержали спецслужбы.

До этого депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что вооруженный переворот может произойти в Белоруссии. Однако, считает депутат, шансы на его успех очень низкие. Он выразил уверенность, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко удастся держать все под контролем, а местные жители проявят мудрость.